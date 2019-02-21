Банк России опубликовал план подготовки нормативных актов на 2019 год, согласно которому, регулятор намерен выпустить 52 нормативных акта с приоритетом первой очереди и 83 нормативных акта – с приоритетом второй очереди. По мере принятия нормативных актов информация будет обновляться.

Как говорится в сообщении Центробанка, приоритет первой очереди присваивается документам, издаваемым для актуализации нормативного регулирования в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

В план могут вноситься изменения, связанные в том числе с принятием федеральных законов, требующих издания новых нормативных актов.