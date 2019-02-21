Свыше 97% покупок россиян в интернет-магазинах, которые пересекают границу, стоят не дороже 20 евро, сообщил в четверг журналистам во Владивостоке заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Александр Попов.

До 2019 года на посылки, доставляемые из зарубежных интернет-магазинов в РФ для личного пользования, действовал лимит беспошлинного ввоза в 1 тыс. евро и 31 кг веса в течение календарного месяца. С 1 января 2019 года норма беспошлинного ввоза снизилась до 500 евро.

«За рамками стоимости покупки в 20 евро у нас, по-моему, только 2% или 3%. Поэтому никаких сложностей не возникает с введением ограничений по стоимости и, уверен, в будущем не возникнет», — сказал Попов, отвечая на вопрос о новых ограничениях.

Он отметил, что у таможенных органов наложено взаимодействие с Почтой России, которая получает информацию непосредственно с сайта, где закупается ввозимый товар. При этом Почта наделена правами при необходимости уплачивать таможенные платежи за покупателя.