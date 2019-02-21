Специалисты будут анализировать различные угрозы в даркнете и применять их к платформе.
Британский финтех-стартап Revolut набирает команду специалистов по кибербезопасности для выявления уязвимостей IT-системы. Хакеры будут анализировать различные угрозы в даркнете и применять их к платформе Revolut, пояснил директор компании по информационной безопасности Пол Хеффернан.
Как сообщает ForkLog, команда киберспециаистов может быть укомплектована в течение трех месяцев.
Revolut планирует модернизировать собственную IT-платформу, отказавшись от ненадежной банковской инфраструктуры.
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