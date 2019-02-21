Британский финтех-стартап Revolut набирает команду специалистов по кибербезопасности для выявления уязвимостей IT-системы. Хакеры будут анализировать различные угрозы в даркнете и применять их к платформе Revolut, пояснил директор компании по информационной безопасности Пол Хеффернан.

Как сообщает ForkLog , команда киберспециаистов может быть укомплектована в течение трех месяцев.

Revolut планирует модернизировать собственную IT-платформу, отказавшись от ненадежной банковской инфраструктуры.