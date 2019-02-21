Микрофинансовые организации (МФО) оценивают долю мошенничеств, в которой была выявлена явная передача данных клиентом мошенникам, от 5% до 10%. Это значит, что как минимум в каждом десятом случае мошенничества в отношении клиентов МФО они сами так или иначе передают свои личные данные злоумышленникам. Об итогах опроса МФО порталу Банки.ру рассказала глава СРО «МиР» Елена Стратьева.

Она обращает внимание на то, что нередко люди не осознают, что общаются с мошенниками, однако их невнимательность и недостаточная финансовая грамотность приводят к печальным последствиям. Например, к оформлению злоумышленниками микрозаймов на этих людей с использованием «отданных» ими данных.

Стратьева также привела данные исследования группы компаний Twino, входящих в СРО «МиР». Twino опросила заемщиков группы, ставших жертвой мошенников, и выяснила, что значительная часть пострадавших регистрировалась в неких онлайн-лотереях, посылала свои фото на кастинги или пересылала скан паспорта по почте или в соцсетях. Таким образом их данные и оказались у мошенников.

По данным СРО «МиР», из 1,4 тыс. жалоб на микрофинансовые организации, поступившие в СРО «МиР» в 2018 году, 20,7% так или иначе связаны с действиями мошеннического характера. В обозначенную категорию жалоб попали сообщения граждан о мошенничестве, об ошибочных данных в кредитной истории и звонках с сообщениями о необходимости вернуть заем, который человек не брал.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru