У пользователей социальной сети Twitter появилась возможность благодаря расширению Tippin осуществлять микроплатежи с использованием сети второго уровня Lightning Network, заявил блокчейн-разработчик Дэн Руснак.

Для этого пользователю необходимо установить расширение Tippin для Chrome или Firefox - рядом с кнопками Like и Retweet появится дополнительный значок молнии, с помощью которого можно поощрить понравившийся твит микроплатежом из Lightning-кошелька, сообщает ForkLog .

Тем, кто желает получать небольшое вознаграждение за свои твиты, необходимо залогиниться на сервисе Tippin при помощи учетной записи Twitter и создать LN-кошелек.

При этом пользователи могут установить кнопку для приема платежей на своих блогах и веб-сайтах.