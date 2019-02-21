Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook демонстрирует интерес к блокчейну в процесс авторизации данных. В качестве потенциального варианта использования распределенного реестра Марк Цукерберг предложил идею внедрения системы блокчейн-идентификации данных.

«Такая система позволит сохранять информацию о себе в децентрализованной системе и получать доступ к ней, минуя посредников и централизованные базы данных. Однако это пока скорее философский вопрос — вряд ли интеграция этой технологии произойдет в ближайшее время», - цитирует Цукерберга Coinlife .

По его словам, предприниматели его поколения дают людям власть, а не предлагают пользоваться централизованной системой.