Следствие предъявило обвинение всем фигурантам дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

«Всем фигурантам дела предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»). Последним предъявлено обвинение Филиппу Дельпалю [директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners]», — сказал собеседник агентства, отметив, что все фигуранты дела были повторно допрошены, никто из них своей вины не признал.

Адвокат Филиппа Дельпаля Варвара Кнутова подтвердила, что ее подзащитному предъявлено обвинение и вину он не признает. «Сегодня Филиппу Дельпалю следователи предъявили официальное обвинение, в том числе постановление о привлечении его в качестве обвиняемого переведено на французский язык. С предъявленными обвинениями Филипп не согласен, вину мой подзащитный не признает», — указала она.