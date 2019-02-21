Сбербанк и DHL Express учредили совместную премию «Экспортеры. Новый уровень» для поддержки лучших российских практик в сфере экспортной деятельности.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, юридические лица и индивидуальные предприниматели, активно экспортирующие свою продукцию. Прием заявок осуществляется до 25 февраля на сайте www.sberved.ru.

Премия будет вручаться в трех номинациях: «Экспортный пример», «Экспортер-новатор года» и специальной номинации DHL Express «Экспортер года в сфере e-commerce», говорится в сообщении Сбербанка.

Подведение итогов и награждение лауреатов состоится на III ежегодной конференции «ВЭД. Новый уровень. Экспорт», которая пройдет 28 февраля в Москве.