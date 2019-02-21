Правительство РФ планирует выделить Крыму деньги на создание региональной лизинговой компании для поддержки местного малого бизнеса. Об этом говорится в паспорте нацпроекта МСП, опубликованным на сайте российского Кабмина, передает ТАСС.

Срок реализации предоставления субсидии по созданию РЛК определен до 20 декабря 2019 года.

«Предоставлена субсидия бюджету Республики Крым на создание региональной лизинговой компании в Республике Крым», — отмечается в паспорте нацпроекта.

Программа льготного лизинга оборудования была запущена Корпорацией МСП в 2017 году. Сегодня региональные лизинговые компании под эгидой Корпорации МСП работают в Татарстане, Башкирии, Ярославской области и Якутии. Одним из ключевых условий программы льготного лизинга является отсутствие межрегиональных барьеров: предприниматели из других регионов также могут подать заявку на оборудование по льготным ставкам. Объем лизинговой поддержки через четыре существующие РЛК за 2017 и 2018 годы составил более 3 млрд рублей при льготных ставках на отечественное оборудование в 6% и на импортное в 8%.

Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, а также по популяризации предпринимательства.

