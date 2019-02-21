Агентство RAEX представило рэнкинг топ-100 лизинговых компаний России по итогам 2018 года . Совокупный объем нового бизнеса участников рэнкинга достиг 1 трлн 275,9 млрд рублей, увеличившись на 26,3% по сравнению с предыдущим годом, приводит уточненные данные агентство, ранее уже опубликовавшее предварительные итоги исследования.

Темпы прироста нового бизнеса оказались ниже, чем годом ранее, — тогда этот показатель увеличился на 48%. Снижение темпов роста было связано с отсутствием крупных сделок в IV квартале 2018 года, тогда как в 2017-м на последний квартал пришлось более трети всех сделок, заключенных за год.

Сумма новых договоров, заключенных участниками рэнкинга в 2018 году, увеличилась, по сопоставимым данным, на 37,6% до 1 трлн 921,2 млрд рублей, а их совокупный лизинговый портфель — на 36,1% до 3 трлн 947,6 млрд. Количество новых договоров за последний год возросло, по сопоставимым данным, на 20,8% и достигло 224,4 тыс.

Концентрация рынка по объемам нового бизнеса практически не изменилась: доля топ-10 компаний в совокупном объеме нового бизнеса участников рэнкинга составила 73% против 72% годом ранее. При этом концентрация на топ-десяти компаниях в сумме новых договоров выросла до 73% с 65% годом ранее.



Треть участников нынешнего рэнкинга завершили год сокращением объема нового бизнеса. Сохранение ими хотя бы нулевых темпов роста в сравнении с 2017 годом принесло бы рынку 94,5 млрд рублей нового бизнеса. В то же время у 40 компаний-участниц годовой рост объемов нового бизнеса в 2018-м составил более 30%. В это число вошли пять участников из первой десятки рэнкинга: Государственная Транспортная Лизинговая Компания, группа «Сбербанк Лизинг», «ВТБ Лизинг», группа «Альфа-Лизинг» и «РЕСО-Лизинг». Среди структурных изменений рэнкинга по итогам 2018 года агентство отмечает вхождение в десятку лидеров компании «Газпромбанк Лизинг», ранее не принимавшей участие в рэнкинге, а также вхождение в тройку лидеров компании «ВТБ Лизинг», увеличившей объем сделок по лизингу железнодорожной техники (это был один из самых быстрорастущих сегментов рынка в прошлом году). Вторую позицию сохранила компания «Сбербанк Лизинг», а лидером рынка по объемам нового бизнеса третий год подряд является ГТЛК.