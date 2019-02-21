Майнинговый пул Sparkpool принял решение заморозить вознаграждение в размере 2103,1485 ETH за добавление в блокчейн еthereum блока 7238290, которое неизвестный пользователь заплатил, совершив операцию на небольшую сумму.

Представители Sparkpool считают, что комиссия была начислена по ошибке, и ожидают, пока отправитель свяжется с ними. Пользователи и майнеры компании поддерживают это решение, сообщает Anycoin .

Кроме того, в течение нескольких часов с того же криптокошелька было проведено еще 4 небольших трансакции – благодаря им вознаграждение пулам nanopool и еthermine составило еще 1890 ETH, а баланс отправителя сократился с 4000 до 400 ETH.

Эксперты проекта Amberdata предполагают, что вероятной причиной аномалии стала активность бота и допущенная отправителем путаница с введением данных.