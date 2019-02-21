С 23.07.2018 действует Федеральный закон № 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".
В соответствии с Федеральным Законом банки должны обрабатывать информацию об организациях и физических лицах, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ)".
Для реализации требований 90-ФЗ ПрограмБанк разработал модуль «Проверка по реестру ОМУ».
Возможности решения:
- Проверка всех контрагентов банка на принадлежность к лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ
- Загрузка перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ
- Журналирование процедур загрузки и проверки контрагентов
- Автоматизированная сверка справочника контрагентов банка и перечня, полученного из Росфинмониторинга
- Принятие специалистом решения по контрагентам, совпавшим со списком ОМУ, о том, является ли данный контрагент причастным к распространению ОМУ или имело место ложное срабатывание
- Хранение информации о том, когда и каким сотрудником было принято решение о принадлежности его к перечню причастных к распространению ОМУ
- Подготовка списка контрагентов банка, причастных к распространению ОМУ или в отношении которых произошло совпадение с перечнем.
С помощью модуля «Проверка по реестру ОМУ» банк имеет возможность:
- Выполнить требования Федерального Закона № 90-ФЗ
- Проверить всех своих контрагентов на причастность к распространению ОМУ
- Снизить трудозатраты специалистов ПОД/ФТ
- Минимизировать количество ошибок и ложных срабатываний
- В любой момент времени формировать список контрагентов, причастных к распространению ОМУ
- Использовать информацию о подозрениях в причастности к ОМУ в рамках процессов ПОД/ФТ.
Справочная информация
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Источник: ПрограмБанк
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