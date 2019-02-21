В соответствии с Федеральным Законом банки должны обрабатывать информацию об организациях и физических лицах, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ)".

Для реализации требований 90-ФЗ ПрограмБанк разработал модуль «Проверка по реестру ОМУ» .

Возможности решения:

Проверка всех контрагентов банка на принадлежность к лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ

Загрузка перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ

Журналирование процедур загрузки и проверки контрагентов

Автоматизированная сверка справочника контрагентов банка и перечня, полученного из Росфинмониторинга

Принятие специалистом решения по контрагентам, совпавшим со списком ОМУ, о том, является ли данный контрагент причастным к распространению ОМУ или имело место ложное срабатывание

Хранение информации о том, когда и каким сотрудником было принято решение о принадлежности его к перечню причастных к распространению ОМУ

Подготовка списка контрагентов банка, причастных к распространению ОМУ или в отношении которых произошло совпадение с перечнем.

С помощью модуля «Проверка по реестру ОМУ» банк имеет возможность:

Выполнить требования Федерального Закона № 90-ФЗ

Проверить всех своих контрагентов на причастность к распространению ОМУ

Снизить трудозатраты специалистов ПОД/ФТ

Минимизировать количество ошибок и ложных срабатываний

В любой момент времени формировать список контрагентов, причастных к распространению ОМУ

Использовать информацию о подозрениях в причастности к ОМУ в рамках процессов ПОД/ФТ.

Справочная информация

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Источник: ПрограмБанк