В соответствии с Федеральным Законом  банки должны обрабатывать информацию об организациях и физических лицах, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ)".

Для реализации требований 90-ФЗ ПрограмБанк разработал модуль «Проверка по реестру ОМУ».

Возможности решения:

  • Проверка всех контрагентов банка на принадлежность к лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ
  • Загрузка перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ
  • Журналирование процедур загрузки и проверки контрагентов
  • Автоматизированная сверка справочника контрагентов банка и перечня, полученного из Росфинмониторинга
  • Принятие специалистом решения по контрагентам, совпавшим со списком ОМУ, о том, является ли данный контрагент причастным к распространению ОМУ  или имело место ложное срабатывание
  • Хранение информации о том, когда и каким сотрудником  было принято решение о принадлежности его к перечню причастных к распространению ОМУ
  • Подготовка списка контрагентов банка, причастных к распространению ОМУ или  в отношении которых произошло совпадение с перечнем.

С помощью модуля «Проверка по реестру ОМУ» банк имеет возможность:

  • Выполнить требования Федерального Закона № 90-ФЗ
  • Проверить всех своих контрагентов на причастность к распространению ОМУ
  • Снизить трудозатраты специалистов ПОД/ФТ
  • Минимизировать количество ошибок и ложных срабатываний
  • В любой момент времени формировать список контрагентов, причастных к распространению ОМУ
  • Использовать информацию о подозрениях в причастности к ОМУ в рамках процессов ПОД/ФТ.

Справочная информация

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Источник: ПрограмБанк