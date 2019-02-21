Центробанк запросил платежные системы, на сколько они могут снизить размер межбанковской комиссии при оплате картами и в каких отраслях. Об этом «Ведомостям» рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она указала, что речь идет об определенных сегментах бизнеса, прежде всего социальных: аптеках, образовании, медицине.

Главная составляющая тарифа за прием карт для торговой точки — межбанковская комиссия, или интерчейндж, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), платит банку, картой которого расплатились (эмитент). Регулятор в самое ближайшее время ждет предложения от платежных систем по снижению интерчейнджа, рассказала Бакина.



Именно платежные системы, по ее словам, выступили с предложением снизить интерчейндж для отдельных сегментов. Платежная система «Мир» (ее оператор — Национальная система платежных карт (НСПК), «дочка» ЦБ) в ответ на запрос ФАС предлагала снизить интерчейндж в социальных категориях, говорил ее представитель.

НСПК получала запрос ЦБ и уже ответила, сказал ее представитель: «Мир» предлагает снизить интерчейндж в социальной сфере (аптеки, образование, поездки в общественном транспорте), а также при крупных покупках. Представитель Mastercard сказал лишь, что «приветствует возможность участия в диалоге с регулятором, участниками рынка». Visa на запрос не ответила.

По мнению банкиров, снижение интерчейнджа в социальной сфере давно назрело.

Как сообщалось, ретейлеры давно возмущаются тарифами за прием карт, а недавно пожаловались президенту РФ на доходящую до 3% комиссию. Владимир Путин назвал это квазиналогом и поручил проработать вопрос регулирования тарифов, однако ЦБ высказался против .

