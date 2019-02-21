Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который гарантирует неприкосновенность социальных выплат для обращения взыскания судебными приставами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как поясняет РАПСИ, для взыскания станут недоступны, в частности, алименты, пенсии по потере кормильца, выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, средства материнского капитала.

Поправки вносятся в закон «Об исполнительном производстве». Согласно документу, теперь социальные выплаты будут соответствующим образом маркироваться — в расчетных документах должен указываться определенный код вида дохода.

Также закон обязывает банки при исполнении требований о взыскании денежных средств или наложении на них ареста учитывать эти маркировки и сохранять соцвыплаты в неприкосновенности.

Такая же обязанность возлагается на судебного пристава-исполнителя при обращении им взыскания на наличные денежные средства должника. При этом должник обязан представить документы, подтверждающие наличие у него таких льготных выплат.

Госдума приняла документ в третьем чтении 12 февраля, Совет Федерации поддержал его 13 февраля.



Закон должен вступить в силу с 1 июня 2020 года.