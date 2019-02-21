Калифорнийский стартап BitGo в ближайшее время реализует возможность хранения криптовалюты tron (TRX), которая присоединится к семейству из более чем 100 цифровых активов, уже поддерживаемых BitGo, заявили в компании.

Как напоминает ForkLog , на долю процессингового сервиса BitGo приходится 15% всех BTC-трансакций, а оборот по всем поддерживаемым криптовалютам составляет 15 млрд долларов в месяц. Кастодиальные решения BitGo используются для хранения свыше 2 млрд долларов в цифровых активах.