Подмосковные бизнесмены направили региональному омбудсмену более 6 тыс. обращений за пять лет, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

По его словам, если посмотреть статистику за 2018 год, то количество обращений увеличилось более чем на 25%. Если посмотреть тематику, то 26,9% обращений касаются деятельности правоохранительных органов, почти 21% - административных барьеров, 13,8% - земельно-имущественных отношений, 12% - государственных и муниципальных закупок, 10,1% - налоговой сферы, пояснил Головнев.

При этом более 76% обращений проходят через представителей бизнес омбудсмена в муниципальных образованиях, около 22% идут напрямую к уполномоченному, примерно 2% обращений поступает от уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщает агентство городских новостей «Москва» .

Таким образом, за пять лет работы института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье количество субъектов малого и среднего бизнеса превысило показатель 337 тыс.