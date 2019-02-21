Кремль рассчитывает, что в деле основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви будет установлена истина и что это дело не скажется на инвестиционном климате в РФ.

«Мы не можем комментировать и никогда не комментируем следственные действия. У нас нет сомнений, что в результате расследования будет установлена истина», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что, «кроме суда, никто не может назвать Майкла Калви виновным».

«И также мы верим в то, что эти следственные действия в отношении Майкла Калви никоим образом не скажутся на инвестиционном климате РФ, ибо РФ была и остается заинтересованной в создании максимально комфортного климата для зарубежных инвесторов», — подчеркнул представитель Кремля.