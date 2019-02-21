Тема защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования будет фигурировать в поручениях по итогам послания президента РФ Федеральном собранию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз», — сказал Песков, подчеркнув, что стиль, характер и формулировки послания главы государства «предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или какого-то размывания идей и основных ориентиров».

«Главным образом, в послании речь шла о том, чтобы избавиться от этой практики [необоснованного преследования бизнеса], и как раз здесь уже будет формироваться перечень поручений», — заключил пресс-секретарь президента.