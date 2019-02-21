Первое коллекторское бюро привлечено к административной ответственности из-за неправомерных действий при взыскании долгов, следует из сообщения регионального управления Федеральной службы судебных приставов, опубликованного на главном сайте ФССП.

«Жительница Тюмени обратилась в УФССП России по Тюменской области с заявлением о неправомерных действиях НАО «ПКБ», осуществлявшего телефонные переговоры с заявителем по долговым обязательствам ее полной тезки. В ходе проверки сведения, указанные заявителем, нашли свое подтверждение», — говорится в сообщении.

В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») и направлен для рассмотрения в суд. Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 55 тыс. рублей.

О Первом коллекторском бюро в четверг также сообщается, что рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило его долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «В-» в список CreditWatch Developing («рейтинг под наблюдением — развивающийся». — Прим. Банки.ру) в связи с арестом генерального директора ПКБ Максима Владимирова и нескольких представителей топ-менеджмента ключевого акционера компании — частного инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners. По мнению агентства, эти события и возможное судебное разбирательство в отношении руководителей фонда Baring Vostok по заявлению от миноритарного акционера банка «Восточный» о причинении вреда банку на сумму 2,5 млрд рублей могут оказать негативное влияние на кредитные показатели ПКБ.

Как указывают в S&P, разбирательство проводится в отношении сделки 2017 года между ПКБ и банком «Восточный», в результате которой ПКБ передало банку в счет погашения обязательств в размере 2,5 млрд рублей по ранее выданным банком кредитам акции компании International Financial Technology Group S.C.A., зарегистрированной в Люксембурге. По данным аудированной отчетности ПКБ и банка «Восточный» за 2017 год, составленной по МСФО, структура сделки не была полностью раскрыта.

Аналитики подчеркивают, что дело было возбуждено в отношении физических лиц — руководителей фонда Baring Vostok и генерального директора ПКБ, но не в отношении коллекторской компании как таковой. «В то же время, если в будущем суд будет оспаривать сделку между ПКБ и банком «Восточный», долговая нагрузка компании может возрасти, что негативно отразится на характеристиках кредитоспособности ПКБ. Кроме того, в случае отмены сделки возможна реализация сценария, при котором часть текущих долговых обязательств компании будет взыскана до наступления сроков погашения, что будет способствовать усилению давления на кредитные характеристики ПКБ», — заключают эксперты.



По данным S&P, в настоящее время ПКБ занимает лидирующие позиции среди российских коллекторов просроченной задолженности, его рыночная доля составляет около 30% стоимости портфеля.

