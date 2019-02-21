Правительство РФ будет стараться сохранить основные параметры налоговой системы и после 2024 года. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на конференции «Конкурентоспособная Россия — новые пути» в Берлине.

«Мы приняли решение о неизменности налогового режима как минимум до 2024 года и будем стараться, чтобы на более длительный срок основные параметры налоговой системы не менялись», — сказал он.