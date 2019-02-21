Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выразил надежду, что дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», рассмотрят максимально объективно, в результате будет принято справедливое решение. Об этом министр заявил на конференции «Конкурентоспособная Россия — новые пути» в Берлине.

«Здесь я могу только выразить надежду, что рассмотрение этого дела будет происходить максимально объективно, с учетом всех факторов, и будет принято справедливое решение», — сказал Орешкин.