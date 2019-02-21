Крупнейшие микрофинансовые организации (МФО), выдающие займы через Интернет, объединятся в рабочую группу на базе СРО «МиР», являющейся промежуточным звеном между ЦБ и МФО. Об этом порталу Банки.ру рассказала директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

«Наша цель — снизить количество случаев мошенничества с использованием персональных данных. Рабочая группа в ближайшее время предложит участникам рынка рекомендации по идентификации заемщиков в онлайне, а также регламенты взаимодействия сотрудников МФО и коллекторских агентств с гражданами, ставшими жертвами мошенников», — отметила Стратьева.

По ее словам, участники микрофинансового рынка не способны справиться с этой задачей в одиночку.

«Невозможно говорить об искоренении мошенничества, пока любой желающий может купить копии чужих документов, а большинство граждан не знакомо с правилами безопасного хранения своих персональных данных. Поэтому в задачи рабочей группы также войдут разработка памятки для заемщиков и налаживание передачи информации в правоохранительные органы о нелегальной торговле персональными данными», — обратила внимание глава СРО «МиР».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru