Деловые круги Евросоюза устали от санкций и конфронтации и готовы возобновить сотрудничество с РФ. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге для Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Несмотря на сложности, а они есть, никто их не скрывает, ощущалось, что деловые круги устали от санкций, от конфронтации и заинтересованы в возобновлении полноформатного сотрудничества», — сказал министр, напомнив собравшимся о ряде встреч российского руководства с представителями европейского бизнеса в последнее время.