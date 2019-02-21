Пользователи криптовалютного кошелька MyEtherWallet смогут обменять свои цифровые активы на фиатные без необходимости проходить процедуру верификации благодаря сотрудничеству компании с сервисом Bity. Такая возможность согласуется с законом о противодействии отмыванию денег Швейцарии, а максимальный размер операции ограничен 5 тыс. франков (около 5 тыс. долларов).

Услуги по крипто-фиатному обмену доступны для пользователей в любой точке мира, являющихся держателями банковских счетов, имеющих международный номер банковского счета (IBAN), сообщает Ttrcoin .

Для вывода средств через Bity необходимо нажать на вкладку «Обменять» в меню интерфейса MyEtherWallet, после чего можно выбрать желаемую валюту и указать Bity в качестве поставщика услуги. На последнем этапе пользователю потребуется ввести детали своего банковского счета и расчетный адрес.

MyEtherWallet утверждает, что не хранит эту информацию и передает Bity для соблюдения правовых требований.