Криптовалютная биржа Poloniex объявила, что 23 февраля в 01:00 МСК приостановит торги из-за запланированных технических работ, проводимых с целью «улучшения опыта использования» платформы. В это время сайт биржи также будет недоступен.

Технические работы связаны с переходом биржи в новые дата-центры, что позволит повысить надежность сервиса, и «модернизацией платформы», сообщает Ttrcoin .

После возобновления работы в течение короткого времени криптобиржа не будет сопоставлять размещенные заявки. Пользователи смогут отменить действующие заявки или оформить новые. Автоматическая ликвидация маржинальных позиций будет производиться после стабилизации цен. Трансакции, отправленные во время технических работ, поступят на счета пользователей после возобновления обслуживания.