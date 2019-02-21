Южнокорейская корпорация Samsung подтвердила появившуюся ранее в сети информацию о наличии криптовалютного кошелька в смартфоне Galaxy S10, представив устройства Galaxy S10, S10e и S10+.

«Galaxy S10 снабжен безопасным хранилищем Samsung Knox на основе аппаратных средств, которое позволяет хранить ваши приватные ключи для мобильных сервисов с использованием блокчейна», - цитирует Тtrcoin анонс корпорации.

Разработчики смогут создать программные оболочки для взаимодействия с аппаратной частью устройства, а пользователи – использовать их для хранения криптовалют. Получат ли пользователи доступ к полномасштабной оболочке для работы с криптовалютами от самой Samsung, неизвестно.

При этом Samsung Galaxy S10 использует чип Exynos 9820 с поддержкой технологии физически неклонируемой функции (PUF), что, по словам IT-эксперта Хана Хойона, делает его идеальным устройством для работы с криптовалютными кошельками.