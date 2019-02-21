Компания Apple совместно с банком Goldman Sachs в течение нескольких недель начнет тестирование собственных кредитных карт, которые будут работать с iPhone и помогут пользователям управлять своими средствами. Apple планирует запуск карт до конца года.

Как сообщает RNS , ссылаясь на Reuters, карты будут работать с электронными кошельками Apple Wallet и с платежной системой Mastercard. Ее владельцы смогут получать с покупок 2% кэшбека, который может быть увеличен при покупке услуг и устройств Apple.

В Goldman Sachs отказались от комментариев. В Apple на момент публикации не ответили на запрос Reuters.