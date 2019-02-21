QIWI обновляет дизайн интерфейса платежных терминалов. «Изменился вид главной страницы, позднее редизайн будет масштабирован на весь пользовательский интерфейс», — отмечается в сообщении компании.

При внесении изменений компания опиралась на предложения и пожелания пользователей, поясняют в QIWI. Основные функциональные изменения — перемещение кнопок «Поиск» и «Помощь» в верхнюю часть экрана (они оказались в числе самых востребованных для клиентов, наряду с пополнением «QIWI Кошелька»), выведение номера терминала на главную страницу, а также изменение очередности и формы кнопок оплаты.

Кроме того, информация на чеке стала более структурированной: все важные данные теперь размещены на самом видном месте — в верхней строчке документа. Это ускорило работу оператора при обращении клиента в кол-центр.



В числе других улучшений — обновленный дизайн логотипа и цветовое решение, добавляют в компании.