С канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX были выведены средства на сумму от 10,1 млн долларов до 24,7 млн долларов, заявила исследовательская лаборатория Elementus.

По данным Elementus, у QuadrigaCX никогда не было холодного хранилища для еthereum. При этом специалисты могут подтвердить, что 268 тыс. ETH были выведены на обменную платформу ShapeShift, конвертированы в биткоины и другие криптовалюты, и переведены на другие площадки, сообщает ForkLog , ссылаясь на The Wall Street Journal.

Подозрительным является и тот факт, отмечают исследователи, что на ShapeShift сравнительно высокие комиссии, и для столь крупных операций это не самый очевидный выбор.