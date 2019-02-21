Испанский майнинговый стартап CryptoSolarTech вернет инвесторам 68 млн долларов, вложенных в проект в ходе ICO, так как не смог получить разрешения на строительство в Малаге крупнейшей в стране майнинговой фермы, работающую с использованием солнечной энергии, и прекращает свою деятельность, заявил юрист Серхио Карраско.

Как сообщает Anycoin , компания готова вернуть средства в течение 60 дней, но не берет на себя ответственность за токены, купленные позже 11 февраля этого года.

CryptoSolarTech получил более 6500% от запланированной минимальной суммы инвестиций в 900 тыс. евро, а основная часть средств поступила в компанию от резидентов Сингапура и Испании.