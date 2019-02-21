Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) начало предъявлять обвинения фигурантам дела о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный», главным из которых является крупный американский инвестор в российскую экономику, глава фонда Baring Vostok Майкл Калви, пишет «Коммерсант».

Следователь ГСУ СКР 20 февраля предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину, сообщил адвокат последнего Алексей Лежников. По его словам, действия, которые описаны в обвинении, «являются искаженным описанием тех событий, которые происходили».

«Мой клиент сообщил, что свою вину не признает, что суть обвинений ему непонятна и что он готов отвечать на любые вопросы следствия», — сказал Лежников.

Напомним, что Абгарян и Зюзин были арестованы в минувшую пятницу Басманным судом столицы, а, согласно действующему законодательству, обвинение по этой статье должно быть предъявлено подозреваемым не позднее чем через десять суток после задержания, в противном случае их пришлось бы отпустить из СИЗО. Скорее всего, процедура предъявления обвинения другим фигурантам пройдет в течение ближайших одного — двух дней.

«Сегодня мне на почту пришло письмо от следствия, в котором сообщается, что моему клиенту будет предъявлено обвинение», — сказал адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин. А его коллега Дмитрий Савочкин добавил, что сможет оценивать суть претензий, которые следствие адресует его подзащитному, только после того, как детально с ними ознакомится.

Как сообщалось, в основу уголовного дела, которое СКР возбудил в отношении бенефициара Baring Vostok Майкла Калви и его деловых партнеров, легла история с погашением долга в размере 2,5 млрд рублей, который возник у подконтрольного Калви ПКБ перед «Восточным». По версии следствия, Калви уговорил своих сообщников оформить соглашение об урегулировании долга, в соответствии с которым банк получил в качестве компенсации от НАО ПКБ 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Калви оценивает активы этой фирмы в 3 млрд рублей, однако следствие считает, что их цена составляет 600 тыс. рублей.

Калви на заседании Басманного суда, рассматривавшего его арест, вину не признал. Он сказал, что считает свое уголовное преследование результатом корпоративного конфликта, который возник у него с другими акционерами «Восточного» — Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым (заявитель по делу о мошенничестве). Калви, по его словам, оспаривает в зарубежных судах ряд сделок, которые осуществили его оппоненты накануне слияния «Восточного» с Юниаструм Банком.