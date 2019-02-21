Кливлендское подразделение Федерального бюро расследований объявило о поиске «потенциальных жертв», инвестировавших в криптовалютную схему BitConnect.

Как сообщает Ttrcoin , ФБР просит их заполнить опросник и предоставить информацию об объеме вложенных средств, лицах, пригласивших их в BitConnect, источнике, из которого они узнали о BitConnect, и любые дополнительные сведения, которые могут помочь расследованию.

Согласно заявлению ФБР, проект BitConnect «рухнул в конце января 2018 года, после того как два регулятора ценных бумаг на уровне штатов издали публичные уведомления, в которых предупредили инвесторов о пирамидоподобной природе» проекта.