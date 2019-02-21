Чиновники Европейского Центробанка в ходе последнего заседания дали пессимистичную оценку перспективам экономики еврозоны и призвали оперативно проанализировать преимущества предоставления банкам новых дешевых кредитов, показал протокол заседания, опубликованный в четверг.

Учитывая неожиданно слабый рост уже третий квартал подряд, руководство регулятора все больше обеспокоено тем, что глобальная неопределенность подрывает восстановление экономики еврозоны, сводя на нет результаты многолетней работы ЕЦБ. Недавно завершилась программа скупки активов объемом 2,6 трлн евро, направленная на стимулирование роста. На данный момент регулятор подготавливает почву для предоставления банкам новых долгосрочных займов, чтобы обеспечить сохранение кредитных потоков даже в период экономического спада.

«Хотя любые решения на этот счет не должны приниматься слишком поспешно, необходимо провести оперативный технический анализ, требуемый для подготовки вариантов политики для будущих операций с ликвидностью», — отметили чиновники.

Члены совета управляющих ЕЦБ Бенуа Кере и Питер Прат открыто обсуждают новый раунд целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO). Главный вопрос заключается в том, на каких условиях будут предоставляться эти кредиты.

Чиновники, как ожидается, обсудят новый раунд TLTRO на следующем заседании ЕЦБ, которое состоится 7 марта, но им может потребоваться еще несколько месяцев, прежде чем будет принято окончательное решение.