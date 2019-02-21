Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на март 2019 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.



Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 февраля 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.



Базовая доходность вкладов в рублях до востребования и на срок свыше года выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,186 процентного пункта и 0,139 п. п. соответственно, а на остальные сроки — снизилась на 0,143—0,54 п. п.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Февраль 6,237

8,066

8,116

8,072

8,351

Март 6,423

7,526

7,776

7,929

8,49



По долларовым депозитам на срок до 90 дней базовая доходность повысилась на 0,107 п. п., а по остальным вкладам — уменьшилась на 0,016—0,273 п. п.

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Февраль 1,315

3,009

3,333

3,961

4,266

Март 1,042

3,116

3,317

3,886

4,042



Базовая доходность вкладов в евро до востребования и на все сроки снизилась на 0,036—0,141 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Февраль

0,052

0,778

0,876

0,995

1,172

Март 0,016

0,728

0,735

0,904

1,069



Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).