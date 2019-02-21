Базовая доходность вкладов в основном снизилась.
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на март 2019 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 февраля 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях до востребования и на срок свыше года выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,186 процентного пункта и 0,139 п. п. соответственно, а на остальные сроки — снизилась на 0,143—0,54 п. п.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|Февраль
|
6,237
|
8,066
|
8,116
|
8,072
|
8,351
|Март
|
6,423
|
7,526
|
7,776
|
7,929
|
8,49
По долларовым депозитам на срок до 90 дней базовая доходность повысилась на 0,107 п. п., а по остальным вкладам — уменьшилась на 0,016—0,273 п. п.
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Февраль
|
1,315
|
3,009
|
3,333
|
3,961
|
4,266
|
Март
|
1,042
|
3,116
|
3,317
|
3,886
|
4,042
Базовая доходность вкладов в евро до востребования и на все сроки снизилась на 0,036—0,141 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|Февраль
|0,052
|0,778
|0,876
|0,995
|
1,172
|Март
|0,016
|0,728
|0,735
|0,904
|1,069
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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