Банк России не одобряет возможность форекс-дилеров с отозванными лицензиями продолжать работу как юридические лица. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

«Когда у них [форекс-брокеров] нет лицензии, они остаются обычными юридическими лицами. Если все обязательства перед гражданами будут удовлетворены и не возникнет ситуации с банкротством, то они могут продолжать деятельность и дальше как юридические лица. Я вам скажу откровенно, мне не очень нравится эта конструкция. Мне намного больше нравится конструкция, которую мы реализовали в законодательстве о банках и негосударственных пенсионных фондах», — отметил Чистюхин.

Согласно законодательству, лицензия банкам и НПФ выдается ЦБ вместе с регистрацией юридического лица и, следовательно, отзыв лицензии приводит к прекращению деятельности юридического лица.

На сегодняшний день, согласно законодательству, при аннулировании лицензии профессионального участника финансового рынка юридическое лицо не прекращает свою деятельность. Таким образом, компания, утратив возможность заниматься форекс-дилингом, может беспрепятственно продолжать деятельность в другой области. Информация о компаниях с отозванными лицензиями и даже реклама их сайтов до сих пор появляются в поисковых системах в Интернете.