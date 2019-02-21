Банк «Уралсиб» запустил в интернет-банке «Уралсиб бизнес-online» чат поддержки для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как говорится в сообщении кредитной организации, консультанты банка идентифицируют клиента в системе и предоставят персональные консультации по вопросам обслуживания расчетного счета, состояния счета и платежа, подключения новых продуктов и услуг, информации о тарифах и продуктах банка.