Банк «Центр-инвест» и «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.

Таким образом, банк «Центр-инвест» реализует для своих клиентов льготную программу кредитования от Корпорации МСП и Банка России, говорится в сообщении банка.

При этом кредиты будут предоставляться не только на модернизацию производства, обновление основных средств, но и на запуск новых проектов и производств. Также у предпринимателей есть возможность взять кредит на пополнение оборотного капитала.