Активы банка «Россия» впервые превысили 1 трлн рублей. Об этом сообщили в банке, который в четверг представил предварительные финансовые результаты своей работы в 2018 году.

«Активы банка на 1 января 2019 года составили 1,08 трлн рублей, увеличившись на 20% по отношению к аналогичной дате 2018 года. Данный показатель является рекордным для банка», — говорится в релизе.

Капитал банка на 1 января 2019 года сохранил среднегодовое значение и составил 80 млрд рублей.

Чистая прибыль банка по итогам 2018 года составила 3,82 млрд рублей (без учета событий после отчетной даты). Уточним, что по итогам 2017-го банк отчитался о прибыли по РСБУ в 4,4 млрд рублей.

Кредитный портфель банка по юридическим лицам на 1 января 2019 года достиг 422 млрд рублей, увеличившись на 6% относительно 1 января 2018-го. Объем привлеченных средств юридических лиц увеличился за год на 12% до 779 млрд.



Кредитный портфель по физическим лицам на отчетную дату составил 22,53 млрд рублей (плюс 31% в годовом выражении), а объем привлеченных средств физлиц — 111 млрд (плюс 27%).