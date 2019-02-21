Центральный банк Бахрейна запускает нормативную «песочницу», которая позволит криптовалютным компаниям работать в стране в течение 9 месяцев на экспериментальной основе в ожидании принятия официального регулирования сферы.

По словам управляющего делами Бахрейнского совета по экономическому развитию Далалы Бухейджи, эта «инициатива позволит фирмам протестировать свои решения на ограниченном количестве пользователей и трансакций», что поможет новым компаниям ускорить выход на рынок, сообщает Anycoin .