Фундаментально потенциал для укрепления рубля пока еще сохраняется, сообщает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

По его словам, российский рубль по-прежнему локально недооценен, и укрепление цен на нефть в последние дни только подтверждает наличие потенциала для укрепление рубля.

«Пара доллар/рубль вернулась в диапазон 65,50-66 рубля/доллар, и это примерно те уровни, которые наблюдались до роста санкционных рисков в начале прошлой недели. В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары вблизи текущих уровней», - прогнозирует Поддубский.

«Ожидаем локального роста рубля до окончания налогового периода, если на рынок не поступят негативные новости в отношении новых американских санкций», - поясняет руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.

По мнению заместителя директора информационно-аналитического центра Альпари Натальи Мильчаковой, начавшийся налоговый период будет по-прежнему стимулировать рост российской национальной валюты. На сегодня диапазон торгов по паре доллар/рубль составляет 65,0-66,2 рубля, по паре евро/рубль – снова 74-75 рубля, добавила она.

«Рубль к полуночи вплотную подошел к отметке 65,5, которую он пытался безуспешно пройти с октября прошлого года. Пока мы не видим причин, способных помочь рублю закрепиться ниже этой злополучной отметки. Приближение налогового периода вряд ли станет этим драйвером», - комментирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.