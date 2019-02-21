Зарегистрироваться как самозанятое лицо сможет любой клиент банка, который ведет самостоятельно предпринимательскую деятельность. Всего за пару кликов клиенты могут перейти на новый налоговый режим «Налог на профессиональную деятельность» в приложении банка для физических лиц. Регистрация в ФНС через мобильное приложение Альфа-Банка не требуется дополнительных документов, посещения отделения и подписания бумажных заявлений. Платеж совершается моментально, налог поступает на счет ФНС без задержек. Банк не взимает комиссию за уплату налогов.



«Число самозанятых среди наших клиентов растет. Люди, которые работают на себя особенно ценят мобильность и технологичность своего банка. Мы рады предложить сервис, который позволит нашим клиентам зарегистрироваться в налоговой в качестве самозанятого, получать доход, оплачивать налоги через банк — весь необходимый функционал в одном приложении. Банк также разрабатывает специальные программы кредитования и инвестиционно-страховые решения, которые будут полезны самозанятым людям», — комментирует руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.



Услуга банка доступна для клиентов, которые ведут свою деятельность на территории Москвы, Московской или Калужcкой областях и Республики Татарстан.



С начала 2019 года вступил в силу новый Федеральный закон № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых).



Кто такие самозанятые?

не имеют наемных сотрудников

самостоятельно реализуют физическим и юридическим лицам товары, работы и услуги, а также сдают в аренду жилье

получают максимальный годовой доход 2,4 млн рублей