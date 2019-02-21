Адвокат основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подтвердил информацию о предъявлении его подзащитному обвинения в мошенничестве в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

«Да, действительно, сегодня следствие предъявило обвинение Калви по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»)», — сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Клеточкин. На данный момент обвинение предъявлено всем фигурантам дела, кроме Филиппа Дельпаля.

Ранее источник в следственных органах сообщил ТАСС о том, что Калви в четверг утром предъявлено обвинение.