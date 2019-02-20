В Ивановской области прокуратура направила в суд уголовное дело по факту взрыва банкомата и попытки хищения более чем 1,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Ленинского района Иваново утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего не работающего жителя поселка Лежнево. Ему инкриминируются покушение на кражу, незаконное изготовление взрывного устройства и кража.

По версии следствия, ранее судимый злоумышленник в декабре 2017 года решил похитить денежные средства из банкомата одного из банков, осуществляющего деятельность в Иваново. Он изготовил взрывное устройство, с помощью которого планировал осуществить подрыв банкомата.

В ночное время 18 декабря 2017 года мужчина, надев маску с прорезями для глаз и перчатки, зашел в круглосуточно работающее помещение банка, где был установлен банкомат, и с помощью взрывного устройства осуществил его подрыв, в результате чего банкомат оказался поврежден. «Однако сила взрыва оказалась недостаточной для разрушения сейфовой части аппарата. В банкомате на момент совершения противоправных действий находилась сумма денежных средств, превышающая 1,6 млн рублей. Злоумышленник обнаружил сигнализацию и убежал с места преступления», — уточняется в сообщении правоохранителей.

Личность подозреваемого была установлена, и в течение двух суток он был задержан.

Кроме того, установлено, что фигурант дела совершил квартирную кражу в селе Кукарино Лежневского района.



Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Иваново для рассмотрения по существу.