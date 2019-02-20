В Люберцах произошло нападение на банк, причем налетчик ранее брал в этом же отделении кредит. Детали инцидента приводятся на сайте МВД.

«Сотрудниками межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 162 Уголовного кодекса РФ», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Уточним, что это статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Разбой» соответственно.

Установлено, что злоумышленник вошел в помещение кредитной организации, расположенной на Октябрьском проспекте в Люберцах, и, угрожая ножом сотруднице, потребовал передать денежные средства. Заметив, что кассир нажала кнопку охранной сигнализации, налетчик скрылся с места преступления.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. Мужчина пояснил, что ранее в этом банке он брал кредит и планировал похищенными деньгами погасить задолженность. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила Ирина Волк.

Сам задержанный рассказал (запись фрагмента допроса есть в видеоматериалах, размещенных вместе с сообщением МВД ), что потребовал в банке наличность без указания конкретной суммы. «В течение двух лет у меня был кредит в этом банке, в этом отделении брал. Два года назад я полностью этот кредит оплатил. В течение двух лет все равно мне названивали директора банка, постоянно требовали денег, и терпение кончилось, потому что вопрос не решался. Потому что все условия их я выполнил, как и договаривались, все оплатил, а по итогам через два года я должен еще столько же им оплатить», — заявил фигурант.

Он уточнил, что ранее не был судим, работает и у него есть сын в возрасте шести лет.



Название банка в материалах МВД не приводится.