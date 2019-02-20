Власти Сеула до 2022 года инвестируют 1,2 трлн южнокорейских вон (1,07 млрд долларов) через Фонд развития инноваций в финтех-стартапы, работающие с технологией распределенного реестра. По мнению корейских властей, блокчейн — революционная технология и неотъемлемый компонент Четвертой промышленной революции.

Фонда развития инноваций будет поддерживать стартапы, работающие над различными решениями, включая те, которые находятся на ранних стадиях, сообщает ForkLog .

В первой половине текущего года будет выделено 13,25 млрд вон (11,75 млн долларов), а во второй половине 2019 года - 8,4 млрд вон (7,45 млн долларов).