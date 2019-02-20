Майнинговый пул Sparkpool получил выплату в размере свыше 2000 ETH за добычу блока #7 238 290, что в 600 раз превышает стандартное вознаграждение сети в 3 ETH.

Как сообщает ForkLog , пул включил в блок 210 трансакций и получил 2103,1485 ETH.

По словам сооснователя децентрализованного приложения IOST Джимми Чонга, один или несколько пользователей могли случайно установить комиссию за свои трансакции на крайне высоком уровне.

По мнению других обозревателей, кто-то мог анонимно поддержать сообщество майнеров или злоумышленники могли таким образом отмыть деньги.