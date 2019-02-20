Глава комитета Госдумы по собственности, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев высказал мнение, что практику ипотечных каникул следует распространить на обманутых дольщиков, которые продолжают выплачивать ипотеку за квартиры в долгостроях.

«Конечно, тема обманутых дольщиков, которые покупали жилье за счет ипотечного кредита, — очень острая, не раз обсуждалась на площадке нашей рабочей группы по защите прав граждан — участников долевого строительства. Нам, конечно, надо обсудить с правительством и Банком России возможность распространения ипотечных каникул на этих людей», — сказал Николаев.

В настоящее время в России насчитывается 2006 строящихся домов, признанных проблемными, из них порядка 1352 — это дома, где привлекались средства граждан через договоры долевого участия, ранее сообщал в интервью ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.