Продление индивидуальных санкций ЕС против России по Украине — это бесперспективный путь развития отношений, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Я считаю, что это совершенно бесперспективный путь развития наших отношений, поскольку Россия — очень большая и самодостаточная страна, и для нас эти санкции как слону дробинка. И они не смогут заставить нас изменить принципы нашей внешней политики и пересмотреть принятые ранее решения», — сказал РИА Новости Морозов.

«В международной практике практически не случалось такого, что какие-либо санкции против суверенных государств приводили к тому, чтобы они меняли ранее принятые решения», — добавил он.