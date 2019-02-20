В Тамбовской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении членов организованной группы, незаконно обналичивших 335 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В частности, в релизе говорится о приговоре, вынесенном Октябрьским районным судом Тамбова последнему члену ОПГ. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерном обороте средств платежей и незаконном создании юридического лица вместе с группой лиц по предварительному сговору.

В суде установлено, что злоумышленник в сговоре с жителем Инжавинского района Тамбовской области создал организованную группу, состоявшую из пяти человек, с целью обналичивания денежных средств.

Для осуществления противоправной деятельности они создали 20 фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели, и открыли в кредитных учреждениях лицевые счета на 170 физических лиц, не осведомленных об их преступных намерениях.

В период с мая 2016 года по июнь 2017 года заказчики услуги по обналичке перечисляли по фиктивным основаниям денежные средства на счета этих фирм, откуда они перенаправлялись на банковские карты физических лиц. Деньги затем снимались в наличной форме.

Используя указанную схему, члены группы за денежное вознаграждение в 6% от совершенных сделок обналичили для заказчиков более 335 млн рублей, получив за это свыше 21 млн.

Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В использовавшемся преступниками автомобиле при их задержании были изъяты денежные средства в сумме 1,244 млн рублей.

Суд приговорил фигуранта к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Несколькими днями ранее второму организатору группы, а также его родному брату, который был наиболее активным членом группы, суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в 600 тыс. рублей и двух лет лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей соответственно.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Двоим членам организованной группы, оказывавшим бухгалтерские и юридические услуги, суд дал два и 2,5 года лишения свободы условно со штрафами в 30 тыс. и 10 тыс. рублей, следует из релиза Генпрокуратуры.



Изъятые при задержании членов группы денежные средства конфискованы в пользу государства.