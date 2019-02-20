Центробанк определил порядок представления российским эмитентом регулятору уведомления о размещении облигаций по иностранному праву.

Проект нормативного акта опубликован на сайте Банка России для проведения оценки регулирующего воздействия. При этом предложения и замечания по нему принимаются до 5 марта 2019 года.

Согласно проекту, уведомление должно содержать сведения об эмитенте, виде ценных бумаг и их размещенном количестве, номинальной стоимости, общей сумме имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, а также даты начала и окончания размещения.

Как напоминает регулятор, российский эмитент может разместить за пределами РФ облигации по иностранному праву, уведомив об этом Банк России. При этом форму такого уведомления определяет ЦБ.